Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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10.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 56,18 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 56,18 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 55,96 USD. Bei 57,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 677'447 Stück.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. 14,35 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,80 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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