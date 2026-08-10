Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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10.08.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 55,23 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 55,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 56,39 USD. Bei 55,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'317'824 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,08 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,82 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.67 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 01.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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