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10.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise haussiert am Montagnachmittag

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise haussiert am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 56,10 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 56,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,39 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,00 USD. Zuletzt wechselten 742'286 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). 14,51 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 182,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 USD. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 01.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von -0,82 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 01.09.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,42 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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