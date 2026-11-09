Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise steigt am Abend stark

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 8,6 Prozent im Plus bei 47,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Bei 48,77 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 45,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 793'845 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.11.2027 dürfte Hewlett Packard Enterprise die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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