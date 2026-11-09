Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hausse bei Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 47,91 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,92 USD. Bei 45,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 385'530 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2026 bei 73,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 23.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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