Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 73,16 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,28 USD. Bei 71,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 843'224 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei 73,28 USD markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 0,16 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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