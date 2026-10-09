Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
Shell-Aktie: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar
Neuer Druck für KI-Aktien? KI von Claude-Entwickler Anthropic reicht Fake-Hinweise auf Polizei-Website ein
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Suche...
Plus500 Depot

Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 73,16 USD.

Hewlett Packard Enterprise
59.53 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 73,16 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,28 USD. Bei 71,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 843'224 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei 73,28 USD markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 0,16 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten