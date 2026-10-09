Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,13 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'794 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 73,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,97 USD. Zuletzt wurden via New York 336'714 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,27 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 72,11 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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