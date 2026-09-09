Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend ins Plus

Um 20:26 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 58,04 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'642 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 58,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,22 USD. Zuletzt wechselten 1'547'241 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD an. Mit einem Zuwachs von 10,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,82 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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