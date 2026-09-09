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09.09.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag stärker

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag stärker

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 56,89 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Um 16:28 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 56,89 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'645 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,28 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 622'734 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. 12,92 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 65,13 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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