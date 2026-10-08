Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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08.10.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit Kursverlusten
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 71,00 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 71,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,91 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,47 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'109'120 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 257,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 12.18 Mrd. USD gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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