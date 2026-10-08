Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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08.10.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 72,12 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 72,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,25 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 69,91 USD. Mit einem Wert von 70,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 404'375 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 73,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 72,49 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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