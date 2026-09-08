Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagabend mit Hewlett Packard Enterprise ein

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 55,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 55,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 52,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'854'634 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 63,92 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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