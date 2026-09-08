Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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08.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag höher
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 53,72 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 53,72 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 54,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 52,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 858'510 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Bei 64,24 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 63,07 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,80 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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