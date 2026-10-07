Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend freundlich

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 72,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 73,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'646'445 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei einem Wert von 73,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). 0,67 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,82 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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