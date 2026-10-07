Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 71,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 72,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 678'517 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,24 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,44 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 72,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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