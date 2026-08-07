Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Bei 53,24 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 947'637 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,24 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 17,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,40 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 USD belaufen. Am 01.06.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10.67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD umgesetzt.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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