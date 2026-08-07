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07.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 50,79 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 50,79 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'750 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 50,74 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 53,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 444'037 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 10.67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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