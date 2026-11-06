Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 45,01 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,29 USD an. Bei 47,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'239'880 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2026 markierte das Papier bei 73,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 55,92 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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