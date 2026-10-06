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06.10.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 70,61 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 70,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'826 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 71,07 USD. Bei 69,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'149'778 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 0,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 255,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 12.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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