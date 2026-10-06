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06.10.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Nachmittag an

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 69,95 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 69,95 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Bei 70,68 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 69,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 493'406 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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