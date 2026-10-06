Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 69,95 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 69,95 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Bei 70,68 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 69,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 493'406 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,64 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umsetzen können.
Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
16:29
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.