Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Bären lasten am Donnerstagabend auf Hewlett Packard Enterprise

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 9,9 Prozent auf 45,12 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'375 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 43,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,46 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'787'685 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2026 bei 73,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 127,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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