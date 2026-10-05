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05.10.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Montagabend ins Minus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Montagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 68,69 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 68,69 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'778 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 66,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,78 USD. Bisher wurden via New York 1'152'587 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,28 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 2,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,12 Prozent.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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