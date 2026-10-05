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05.10.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gibt am Montagnachmittag nach

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 68,24 USD abwärts.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 68,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'756 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 66,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 545'399 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,28 USD) erklomm das Papier am 02.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,93 Prozent.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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