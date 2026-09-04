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04.09.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Freitagabend

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Freitagabend

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 52,62 USD abwärts.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 52,62 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 51,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 53,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'444'691 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 165,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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