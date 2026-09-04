Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 53,29 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'726 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 51,62 USD. Bei 53,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'041'113 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD an. Gewinne von 20,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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