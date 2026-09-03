Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 50,22 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 46,18 USD. Bei 46,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 4'853'690 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,24 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 21,82 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 60,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 01.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von -0,82 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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