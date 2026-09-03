Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag tiefrot

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,3 Prozent bei 48,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 46,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'565'649 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 33,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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