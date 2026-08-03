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03.08.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit positiven Vorzeichen

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 50,16 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 50,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 50,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 46,93 USD. Zuletzt wurden via New York 1'421'241 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,64 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,570 USD belaufen. Am 01.06.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.59 Mrd. USD umgesetzt.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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