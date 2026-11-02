Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verliert am Nachmittag

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 54,37 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 53,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,63 USD. Zuletzt wechselten 375'807 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 35,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 63,51 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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