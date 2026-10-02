Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verteuert sich am Freitagabend kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere zuletzt 7,8 Prozent.
Um 20:26 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 69,59 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'360'969 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,49 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 12.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,37 Prozent gesteigert.
Am 03.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,82 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verteuert sich am Freitagabend kräftig (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zündet am Freitagnachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.