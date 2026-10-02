Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verteuert sich am Freitagabend kräftig

Um 20:26 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 69,59 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'360'969 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,49 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 12.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,37 Prozent gesteigert.

Am 03.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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