Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,5 Prozent auf 68,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 69,20 USD. Bei 66,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 917'730 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 69,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 70,88 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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