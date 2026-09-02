Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend leichter

Um 20:26 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 50,53 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'670 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 49,84 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 51,37 USD. Zuletzt wurden via New York 2'250'797 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,24 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 27,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,82 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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