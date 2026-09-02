Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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02.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 50,14 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 50,14 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'671 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 50,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,37 USD. Bisher wurden heute 936'160 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 21,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,44 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026
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