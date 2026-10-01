Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Verlusten

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 62,27 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,78 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 730'103 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,10 USD erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 7,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 68,14 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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