Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Dienstagabend

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,9 Prozent auf 50,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,28 USD ab. Bei 52,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 1'407'326 Stück.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 64,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Am 01.06.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.67 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren

Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt