Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 50,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 50,71 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 52,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 507'708 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,82 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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