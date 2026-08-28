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28.08.2026 06:37:00
Hewlett-Packard präsentierte Quartalsergebnisse
Hewlett-Packard hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1026.41 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 960.10 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.78 Prozent auf 22’663.53 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16’941.04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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