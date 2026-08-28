Hewlett-Packard informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hewlett-Packard hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79.58 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 78.77 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch