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26.11.2026 06:37:00
Hewlett-Packard hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hewlett-Packard präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett-Packard 82.23 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79.52 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.010 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 0.020 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 313.98 Milliarden BRL – eine Minderung um 0.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 314.10 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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