Hewlett Packard Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hewlett Packard Enterprise hat am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.21 Milliarden USD – ein Plus von 32.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch