|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 22:28:33
Hewlett Packard Enterprise Q4 Profit Surges; Raises FY27 Outlook
(RTTNews) - Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), a provider of enterprise technology, cloud and networking solutions, on Monday reported a sharp increase in fourth-quarter earnings, driven largely by a surge in revenues reflecting strong demand for AI infrastructure and networking products drove revenue growth. The company also raised its fiscal 2027 outlook.
Net earnings for the quarter rose to $1.79 billion or $1.26 per share from $146 million or $0.11 per share a year earlier. Excluding items, adjusted net earnings increased to $2.03 billion or $1.43 per share from $864 million or $0.62 per share.
Revenue for the quarter climbed 50.3 percent to $14.55 billion from $9.68 billion in the prior-year period. Cloud & AI revenue surged 68.6 percent to $11.26 billion, while Networking revenue increased 12.3 percent to $3.06 billion.
For fiscal 2027, HPE now expects revenue of $59.4 billion to $63.1 billion and adjusted earnings per share of $5.05 to $5.35.
Previously, the company expected full-year earnings per share of $ 3.75 to $ 3.85 and revenue of growth outlook range to 34% to 37%.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.