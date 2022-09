Heute grosser Verfall an den Terminmärkten

16. September 2022 Jetzt kostenlos abonnieren!

Marktbericht: Die Zurückhaltung der Anleger am Schweizer Aktienmarkt setzte sich am Donnerstag fort. Der Leitindex SMI, der am Morgen einen zaghaften Erholungsversuch unternahm, gab letztlich um weitere 8 Punkte oder 0,07 Prozent auf 10.747 Punkte nach - es war bereits der dritte Rückgang in Folge. Einen stärken Rückgang verhinderten die Roche-Papiere, die nach einer Heraufstufung zum Tagessieger avancierten und um 1,80 Prozent vorrückten. Insgesamt war die Stimmung jedoch gedämpft, was einmal mehr an schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone lag - die stark gestiegenen Energiepreise bescherten dem Euroraum ein Rekord-Handelsbilanzdefizit. Händlern zufolge warf zudem bereits der grosse Verfall an den Terminmärkten seine Schatten voraus. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben enttäuscht und weitere Zinssorgen geschürt. Möglich, dass sich der Markt heute für eine schwierige zweite September-Hälfte positionieren wird - statistisch gesehen stehen nun zwei der schwächsten Wochen bevor. SMI in Punkten



Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Charttechnik: Der SMI musste gestern zwar weiter leicht nachgeben, doch hat er sich im internationalen Vergleich sehr gut behauptet. Dennoch sieht das Chartbild aktuell nicht allzu vielversprechend aus. Auf der Unterseite ist zunächst noch Platz bis zum jüngsten Verlaufstief bei 10.652 Punkten. Geht es darunter, stellt sich bis zum Korrekturtief vom Juni bei 10.350 Punkten nur noch das Zwischentief vom März 2021 bei 10.513 Punkten in den Weg. Der MACD hat bereits wieder gedreht und könnte vor einem neuen Verkaufssignal stehen. Auf der Oberseite dürfte sich die Stimmung wohl erst wieder leicht aufhellen, wenn der Widerstandsbereich bei 10.871/10.934 Punkten erneut überquert wird.

Marktbericht: Mit dem dritten Tagesverlust in Folge rutschte der DAX gestern wieder unter die 13.000-Punkte-Marke - für den deutschen Leitindex ging es um 71 Punkte oder 0,55 Prozent auf 12.957 Punkte abwärts. Die Angst vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen seitens der Notenbanken lässt die Investoren derzeit zurückhaltend agieren. Händlern zufolge wollte sich zudem niemand vor dem heutigen grossen Verfall an den Terminmärkten neu positionieren. Die stark exportorientierte Wirtschaft der Eurozone musste gestern einen weiteren herben Dämpfer einstecken. In der Regel verzeichnet die Eurozone deutliche Überschüsse im Aussenhandel. Aufgrund der derzeit explodierenden Energiepreise ist man von einem Überschuss jedoch weit entfernt. Im Juli kletterte das saisonbereinigte Defizit gegenüber dem Vormonat um weitere 8,1 Milliarden auf 40,3 Milliarden Euro - ein höheres Defizit im Aussenhandel hat es seit Bestehen des Währungsraums noch nie gegeben. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau stellte zudem bis zum Jahresende ein Zinsniveau in Aussicht, das die Wirtschaft der Eurozone weder bremst noch anschiebt. Notenbanker sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten "neutralen Zins", der laut de Galhau für die Eurozone geschätzt bei unter aber nahe 2 Prozent liege. Demnach dürfte die EZB bis zum Jahresende noch kräftig an der Zinsschraube drehen. DAX in Punkten



Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Charttechnik: Der DAX hat gestern weiter nachgegeben, was die charttechnische Situation aber nur leicht veränderte. Noch immer ist auf der Unterseite Platz bis zum jüngsten Verlaufstief bei 12.604 Punkten. Geht es darunter, droht allerdings akute Gefahr - das März-Tief bei 12.439 Punkten sowie das Korrekturtief vom Juli bei 12.391 Punkten wären dann wieder zum Greifen nah. Ein neues Tief könnte den Verkaufsdruck deutlich erhöhen. Die nächste signifikante Unterstützung würde danach erst am Korrekturtief vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten auftauchen. Die Volatilität dürfte heute deutlich zunehmen. Auf der Oberseite ist ein Angriff auf den Widerstandsbereich bei 13.294/13.381 Punkten aber wohl kaum zu erwarten.

Marktbericht: Der Goldpreis setzte seine Talfahrt gestern dynamisch fort und rutschte bei 1.661 US-Dollar auf sein tiefstes Niveau seit April 2020. Marktbeobachter verwiesen auf den weiterhin starken US-Dollar und die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen, was den Goldpreis belasten würde. Gold, das keinerlei Erträge abwirft, verliert im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren immer mehr an Attraktivität. Für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren gibt es inzwischen wieder 3,46 Prozent Zinsen - mehr gab es in den vergangenen elf Jahren lediglich im Juni, als die Rendite bis auf 3,50 Prozent kletterte. Der gestrige Abverkauf bei Gold lag Händlern zufolge aber eher an der Schieflage einiger Investoren im Aktienbereich, die zum Ausgleich Gold verkaufen mussten. Die Stimmung für Gold ist derzeit so schlecht wie lange nicht. Die Wahrscheinlichkeit für einen Jumbo-Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt auf der kommenden US-Notenbank-Sitzung ist inzwischen zwar wieder auf 24 Prozent gesunken, doch erwartet der Markt bis zum Jahresende mehrheitlich ein Zinsniveau zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Somit sind beim Goldpreis aktuell noch Zinserhöhungen bis zum Jahresende von insgesamt zwei Prozentpunkten eingepreist. Deutet sich ein weniger aggressives Vorgehen der US-Währungshüter an, könnte sich die Stimmung für Gold deutlich bessern. Gold in US-Dollar



Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Charttechnik: Das Chartbild hat sich gestern gravierend eingetrübt. Mit dem Unterschreiten der massiven Unterstützungszone zwischen 1.681 und 1.677 US-Dollar wurde ein kräftiges Verkaufssignal generiert. Gleichzeitig hat sich enormes Korrekturpotenzial eröffnet, denn die nächste signifikante Unterstützung taucht nun erst am Zwischenhoch vom September 2019 bei 1.557 Dollar auf. Aufgrund der aktuell bereits überverkauften Marktphase sowie der derzeit überaus pessimistischen Terminmarktpositionierung der Gold-Investoren sollte der Abwärtsdruck allmählich jedoch nachlassen. Sollten die Bären weiter die Oberhand behalten, dürfte die anschliessende Gegenbewegung nur umso dynamischer ausfallen. Die aktuell bei 1.743 Dollar verlaufende 38-Tage-Linie kann daher durchaus zügig wieder in den Fokus rücken.

