Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1135.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 334.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Heungkuk Fire Marine Insurance 886.37 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 803.90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch