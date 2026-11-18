Heungkuk Fire Marine Insurance liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Heungkuk Fire Marine Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Heungkuk Fire Marine Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1135.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 334.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 886.37 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 803.90 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch