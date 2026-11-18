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18.11.2026 06:37:00
Heung-A Shipping hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Heung-A Shipping stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.72 Prozent auf 51.11 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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