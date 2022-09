Hessens Ministerpräsident fordert Nachbesserungen an Entlastungspaket

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat von der Bundesregierung Änderungen am dritten Entlastungspaket gefordert. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Rhein, die Bundesregierung hätte das Paket in Höhe von 65 Milliarden Euro in einer Nacht-und-Nebel-Aktion präsentiert, ohne die Bundesländer einzubinden.

"Das ist ein ganz schlechtes und stilloses Verfahren", so Rhein. Dies führe dazu, dass es mit dem Entlastungspaket nun länger dauere. Hessen sei für Entlastungen und wolle seinen Beitrag leisten. Es gelte aber auch die Schuldenbremse zu beachten.

"Es ist nicht so als hätten wir enorme Spielräume", so Rhein. Allein für Hessen machten die Kosten 1 Milliarde Euro aus. "Es geht nicht um Blockade, sondern um ein sinnvolles Paket", sagte Rhein.

Zuvor hatten Bayern und Baden-Württemberg mit einer Blockade des Entlastungspakets im Bundesrat gedroht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am 28. September mit den Ministerpräsidenten der Länder treffen, um über das Paket zu sprechen.

Dieses sieht eine Einmal-Zahlung an Rentnerinnen und Rentner in Höhe von 300 Euro sowie von 200 Euro an Studierende vor. Das Kindergeld soll zum 1. Januar um 18 Euro jeweils für das erste und zweite Kind steigen. Wohngeldberechtigte sollen zudem einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss von 415 Euro erhalten. Ausserdem will sich der Bund mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr an einem Nachfolger-Modell für das populäre Neun-Euro-Ticket beteiligen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 03:20 ET (07:20 GMT)