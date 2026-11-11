Hesai Group Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hesai Group Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.07 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hesai Group Registered B 0.260 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.24 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 869.1 Millionen HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch