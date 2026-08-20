Hesai Group Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hesai Group Registered B liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hesai Group Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.06 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hesai Group Registered B 0.040 HKD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hesai Group Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 990.8 Millionen HKD im Vergleich zu 762.2 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch