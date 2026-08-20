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20.08.2026 06:37:00
Hesai Group (B) (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor
Hesai Group (B) (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) einen Umsatz von 97.7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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