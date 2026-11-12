Hesai Group (B) (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hesai Group (B) (spons ADRs) lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) 0.260 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 158.5 Millionen USD gegenüber 111.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch